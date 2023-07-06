06 июля 2023, 18:44
Катамараны с туристами перевернулись на реке в Бурятии
МЧС: пять человек пропали после опрокидывания катамаранов в Бурятии
Четыре катамарана с людьми перевернулись при сплаве по реке Снежной в четверг, 6 июля. Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Выдрино Кабанского района, сообщило ГУ МЧС России по республике.
«В результате опрокидывания катамаранов три человека спаслись», — отметили в ведомстве.
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Однако судьба еще пяти туристов, сплавлявшихся на катамаранах, остается неизвестной.
На месте происшествия работают несколько специалистов Байкальского поисково-спасательного отряда. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Накануне в Ярославле на берегу Волги круизный теплоход врезался в бетонный пирс. В результате ЧП за помощью к медикам обратились 12 человек. Предварительной причиной аварии с теплоходом следователи назвали ошибки управления и техническую неисправность. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Туризм
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