Происшествия 06 июля 2023, 18:44 Катамараны с туристами перевернулись на реке в Бурятии МЧС: пять человек пропали после опрокидывания катамаранов в Бурятии РИА «Новости»

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Четыре катамарана с людьми перевернулись при сплаве по реке Снежной в четверг, 6 июля. Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Выдрино Кабанского района, сообщило ГУ МЧС России по республике.

«В результате опрокидывания катамаранов три человека спаслись», — отметили в ведомстве.

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Однако судьба еще пяти туристов, сплавлявшихся на катамаранах, остается неизвестной.

На месте происшествия работают несколько специалистов Байкальского поисково-спасательного отряда. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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