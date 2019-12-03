Катафалк и внедорожник столкнулись под Нижним Новгородом. Есть пострадавшие

Шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса «ПАЗ» и легковушки Toyota у деревни Новоселки в Вачском районе под Нижним Новгородом. Автобус вез гроб с покойником и участников похоронной церемонии.

«В результате пострадали шесть человек. Один из них госпитализирован, остальные после оказания медпомощи отпущены», — рассказали в региональном МЧС. Сообщение спасателей процитировал «Интерфакс».

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О столкновении транспортных средств стало известно в 11:40. На место незамедлительно выехали экстренные службы, в том числе медики и дорожная полиция.

Как рассказали в ГУ МВД по региону, предварительно установлено, что в аварии виновата женщина, которая была за рулем внедорожника. Она неверно выбрала скорость при повороте и не учла дорожную ситуацию: на региональных дорогах европейской части России сегодня снежно и скользко. Автомобиль вынесло на встречную полосу, где Toyota столкнулась с катафалком. Согласно предварительной информации, в автобусе были девять человек.

Как уточнили в полиции, 64-летнюю владелицу Toyota пришлось отправить в больницу. Еще троих пассажиров катафалка после медицинского осмотра отпустили домой: помощь врачей им не понадобилась.