Кассирше, укравшей из банка 25 млн рублей, не вынесли приговор. Но заседание еще состоится

История со старшим кассиром Луизой Хайруллиной, укравшей 25 миллионов рублей у банка, так и не получила развязку сегодня. Судья решил перенести заседание на 25 августа.

Дело Хайруллиной рассматривали в особом порядке, но судья принял решение рассматривать его в общем порядке.

До начала судебного заседания Хайруллина пообщалась с журналистами. Она посетовала, что за год разбирательств похудела на 13 килограммов.

Еще она заявила, что жалеет о том, что произошло, но надеется на мягкий приговор.

Ранее дело о краже крупной суммы было передано в суд.

Луиза Хайруллина работала старшим кассиром в отделении Россельхозбанка. В конце мая 2019 года в банке выявили недостачу, в это время обвиняемая вместе с семьей исчезла. Тогда следователи возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Несколько дней семья пряталась в лесу, а потом заехала в съемную квартиру в Казани. Там уже в начале июня их нашла полиция.

Денег при себе у семьи не было. Супруг женщины заявил, что все проиграл на ставках. Хайруллину отправили в СИЗО, а мужа — под домашний арест.

За судьбой женщины во время побега следили тысячи россиян, в Сети даже появился хештег #бегиЛуизабеги. Особо находчивые даже организовали сбор денег для Хайруллиной.