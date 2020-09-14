14 сентября 2020, 14:15
Кассир супермаркета избил покупателя в Петербурге
Кассир одного из супермаркетов Санкт-Петербурга набросился на покупателя в ходе конфликта. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Инцидент произошел 13 сентября в ТЦ на проспекте Испытателей. Между продавцом-кассиром и покупателем возникла ссора. Сотрудник магазина набросился на клиента и нанес ему рваные раны лица и головы.
26-летнего пострадавшего госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела против кассира. Его задержали.