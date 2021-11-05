Кассир избила покупательницу из-за отсутствия QR-кода в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в супермаркете «Мегамарт» кассир напала на покупательницу, потому что у нее не было QR-кода. Пострадавшая обратилась в полицию.

По предварительным данным, женщина хотела купить хлеб. Кассир потребовала у нее QR-код, которого у посетительницы не было. Но для продовольственных магазинов он и не нужен. Женщина начала снимать кассира, из-за чего случился конфликт. В результате сотрудница магазина ударила клиента по лицу. Пострадавшая оперативно обратилась в полицию. Во «ВКонтакте» появилось видео, где кассир объясняет, что произошло.

По ее словам, покупательница снимала ее на камеру, хотя она просила этого не делать.

«Женщина подошла на кассу и давай снимать меня на камеру. Я ее спрашиваю: „Зачем вы снимаете?“ Она отвечает: „Вы должны меня обслужить“. Я никому ничего не обязана. А у меня тут касса, деньги, говорю, не надо снимать», — рассказала сотрудница магазина.

По данным E1.ru, полиция установила всех участников конфликта, проводится проверка. Какую травму получила покупательница, не уточняется.