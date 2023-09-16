Происшествия 16 сентября 2023, 21:44 Кассетный боеприпас попал в многоэтажку в Донецке РИА «Новости»: кассетный боеприпас попал в многоэтажку Донецка, есть раненые РИА «Новости»

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В квартиру многоэтажного дома в Куйбышевском районе Донецка попал кассетный боеприпас. Двое мирных жителей получили ранения, сообщило РИА «Новости».

Взрыв произошел на кухне квартиры на седьмом этаже. В этот момент в помещении находилась хозяйка. Женщина получила ранения, ее госпитализировали. Вместе с женщиной в квартире были также ее внучка и муж.

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«Взрыв. Жена была на кухне, в кухню и попало. Ее забрала скорая, оказали ей первую помощь и забрали в больницу», — вспомнил о случившемся муж пострадавшей Петр.

Очевидцы сообщили, что как минимум два мирных жителя получили ранения, их забрали медики скорой помощи.

Украина продолжает регулярно обстреливать Донецк. Так, украинские боевики обстреляли Кировский район города. В результате атаки погиб один мужчина 1955 года рождения, ранения получила женщина 1972 года рождения.

Ранее житель Донецка получил ранение, подорвавшись на мине «Лепесток». 41-летний мужчина пострадал в Петровском районе в районе шахты Челюскинцев.