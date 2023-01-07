Происшествия 07 января 2023, 11:36 Каску с нацистской символикой обнаружили в Мариуполе Телеканал «Звезда»: на заводе имени Ильича в Мариуполе нашли каску с символикой нацистов

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Российские военнослужащие, которые занимаются разминированием металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе, обнаружили в бункере каску с нацистской символикой. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

На защитный головной убор нанесли орла со свастикой. Изображение напоминает герб нацистской Германии.

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На территории комбината имени Ильича долгое время располагались позиции украинских националистических батальонов. Катакомбы на заводе построили во время СССР для укрытия мирного населения на случай ядерной войны.

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Российские военные взяли завод под свой контроль еще 15 апреля 2022 года. После этого инженерные подразделения продолжали разминировать территорию от оставленных националистами мин и боеприпасов.

Саперы Росгвардии обнаружили на территории завода огнеметы, гранатометы, ПЗРК «Игла», чемоданы с минами и тысячи различных боеприпасов.