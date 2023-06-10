Происшествия 10 июня 2023, 21:27 Каскадеры получили ожоги на съемках второй части «Гладиатора» Variety: шесть человек пострадали на съемках сиквела «Гладиатора» в Марокко Кадр из фильма «Гладиатор»

Читать 360tv в

Шесть членов съемочной команды фильма «Гладиатор — 2» пострадали во время съемок трюка в городе Уарзазат. На постановочной площадке произошел взрыв, сообщило издание Variety.

Медики оказали пострадавшим первую помощь. В общей сложности, ожоги получили шесть каскадеров, четверо из них до сих пор остаются в клинике.

Реклама

«Службы безопасности и по оказанию всесторонней медицинской помощи на месте смогли быстро принять необходимые меры. Пострадавшие находятся в стабильном состоянии и продолжают получать помощь», — рассказали представители кинокомпании Paramount Pictures.

По данным издания The Sun, причиной воспламенения стал разорвавшийся газопровод. В настоящее время ведется расследование.

В съемках второй части «Гладиатора» принимает участие звезда сериала «Одни из нас» Педро Паскаль. Режиссером картины выступил Ридли Скотт. Вместе с Паскалем в фильме снимаются Барри Кеоган, Дензел Вашингтон и Пол Мескал.