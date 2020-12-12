Каскадер упал с БТР в Москве и попал в реанимацию

Каскадер упал с БТР в московской крепости каскадеров «Сетуньский Стан», сообщил «360» источник в экстренных службах. Мужчину забрали в реанимацию с переломом черепа и сотрясением, уточнил собеседник.

Падение произошло в крепости каскадеров «Сетуньский Стан» в Москве. Пострадавшего отвезли в реанимацию. Врачи диагностировали у него переломы костей черепа и сотрясение головного мозга. Сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. «Сетуньский Стан» — спортивно-культурная площадка, стилизованная под крепость славян. Она является базой каскадеров.