12 декабря 2020, 19:26
Каскадер упал с БТР в Москве и попал в реанимацию
Каскадер упал с БТР в московской крепости каскадеров «Сетуньский Стан», сообщил «360» источник в экстренных службах. Мужчину забрали в реанимацию с переломом черепа и сотрясением, уточнил собеседник.
Падение произошло в крепости каскадеров «Сетуньский Стан» в Москве. Пострадавшего отвезли в реанимацию. Врачи диагностировали у него переломы костей черепа и сотрясение головного мозга. Сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
«Сетуньский Стан» — спортивно-культурная площадка, стилизованная под крепость славян. Она является базой каскадеров.