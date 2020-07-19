Карусель в Нальчике подвесила катающихся вниз головой на 10 минут. Видео

Поездка на веселом аттракционе в одном из парков Нальчика закочнилась для посетителей 10-минутным висением вниз головой. Такой экстремальный отдых обеспечила внезапная поломка карусели. Она перевернула детей и взрослых вверх ногами, но поставить обратно уже не смогла. Видео с места опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, что на аттракционе повисло несколько взрослых и детей. Все они закреплены специальными держателями, и спуститься так просто им не удастся. Женщины за кадром обсуждают, что в таком положении люди висят уже минут 10. Кроме того, они жалеют маленьких детей, которые оказались в таком положении.

Сейчас уже известно, что всех застрявших на карусели уже вытащили. Опасность никому не угрожает. Как сообщил сайт kp.ru, от комментариев администрация парка отказывается, а пострадавшим даже не предложили компенсации за испорченный отдых.