Происшествия 02 апреля 2024, 13:37 Картаполов назвал единственный способ прекратить атаки украинских дронов Депутат Картаполов: атаки украинских дронов прекратятся после взятия Киева Ashley Chan/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал удар ВСУ по предприятиям в Татарстане. Он назвал единственный способ прекратить атаки украинских БПЛА, сообщил Telegram-канал Shot.

Российские бойцы на передовой и их товарищи, которые прикрывают небо, делают все возможное для прекращения ударов Вооруженных сил Украины по территории России.

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«Когда Киев возьмем, тогда закончится беспредел с беспилотниками», — объяснил парламентарий.

С террористами, которыми является украинское руководство, всегда сложнее справиться, чем с обычным противником, отметил Картаполов. По его словам, они бьют исподтишка, причем по мирным объектам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже прокомментировал атаку украинских дронов по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске. Он сообщил, что российские войска работают над предотвращением угроз.