02 апреля 2024, 13:37
Картаполов назвал единственный способ прекратить атаки украинских дронов
Депутат Картаполов: атаки украинских дронов прекратятся после взятия Киева
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал удар ВСУ по предприятиям в Татарстане. Он назвал единственный способ прекратить атаки украинских БПЛА, сообщил Telegram-канал Shot.
Российские бойцы на передовой и их товарищи, которые прикрывают небо, делают все возможное для прекращения ударов Вооруженных сил Украины по территории России.
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«Когда Киев возьмем, тогда закончится беспредел с беспилотниками», — объяснил парламентарий.
С террористами, которыми является украинское руководство, всегда сложнее справиться, чем с обычным противником, отметил Картаполов. По его словам, они бьют исподтишка, причем по мирным объектам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже прокомментировал атаку украинских дронов по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске. Он сообщил, что российские войска работают над предотвращением угроз.
Беспилотники
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