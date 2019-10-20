Каршеринговый автомобиль перевернулся на Фрунзенской набережной в Москве. Видео

ДТП с участием машины одной из каршеринговых компаний произошло в Москве — водитель резко затормозил и вывернул руль на большой скорости, автомобиль взлетел и перевернулся. Авария произошла на Фрунзенской набережной, прямо напротив здания Министерства обороны.

Момент происшествия попал в объектив камеры проезжающего мимо велосипедиста. Автор видео назвал водителя дураком. Видео опубликовал паблик «RU_CHP: Первый по происшествиям» во «ВКонтакте». Водитель каршеринговой легковушки не справился с управлением после резкого торможения. Машина вылетела за пределы проезжей части и перевернулась. Данных о пострадавших, а также точная причина инцидента пока нет. ДТП возле военного ведомства произошло в воскресенье, 20 октября, пишет «Газета.ру».