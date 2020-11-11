Каршеринговая машина на скорости влетела в бетонный забор на востоке Москвы. Видео

Водитель автомобиля Volkswagen на скорости направил свою машину в бетонный забор во 2-м Иртышском проезде на востоке Москвы. Момент аварии попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль притормаживает, чтобы пропустить поворачивающую перед ним машину. После этого по свободной дороге водитель начал разгоняться. На скорости он влетел в бетонный забор.

Как рассказали «360» свидетели, в аварию попала машина каршеринга Delimobil. После удара двигатель автомобиля загорелся. На помощь прибежали местные рабочие с огнетушителями, но справиться с пламенем они не смогли.

В это время на дороге началось сильное движение. Поток машин перекрыл водитель бетономешалки, перевозивший воду. Он остановился и открыл шланг. Только таким способом удалось справиться с возгоранием.

Переднюю часть машины сильно смяло. Пострадавшего от удара и огня водителя доставали через заднюю дверь. Очевидцы отметили, что мужчина был в сознании, но очень редко дышал.

Один из свидетелей аварии вызвал на место МЧС, полицию и врачей. Медики срочно госпитализировали раненого. Местный житель отметил, что этот участок дороги очень опасен. Это т-образный перекресток, при этом тупиковая часть ничем не огорожена.