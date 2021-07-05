Каршеринг сбил выходившую из трамвая женщину в Петербурге. Видео

Машина каршеринга сбила женщину в Санкт-Петербурге, когда она выходила из трамвая. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как к остановившемуся трамваю стремительно приближается иномарка. Потом из-за передней части вагона вылетает женщина. Удар был настолько сильным, что пострадавшую подбросило в воздух.

Пассажирка трамвая перевернулась и упала на асфальт боком. Водитель каршеринга остановился. На помощь бросились люди. Люди бросились на помощь. Информации о состоянии сбитой женщины нет.