Автомобиль каршеринга протаранил толпу пешеходов в Петербурге. Видео

Водитель каршеринга столкнул машину на перекрестке в Санкт-Петербурге, а потом влетел в людей на тротуаре. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Видео произошедшего попало в наше распоряжение.

Авто на скорости вылетело на перекресток и левым боком процарапало машину, которая двигалась перпендикулярно ей. После этого виновник ДТП вылетел на тротуар и сбил знак «Пешеходный переход», который рухнул на дорогу. Затем водитель сразу же врезался в толпу людей. Насколько сильные травмы получили пострадавшие, не сообщается. Также неизвестна причина аварии.