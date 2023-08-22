Происшествия 22 августа 2023, 01:45 Каршеринг BelkaCar проведет проверку из-за укола ребенка о шприц в автомобиле РИА «Новости»

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Каршеринг BelkaCar проводит проверку обстоятельств произошедшего со шприцем, оставленным в салоне арендованного автомобиля. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе компании.

«Мы на связи с пользователем, выясняем обстоятельства произошедшего», — заявили в BelkaCar.

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В Москве в арендованном автомобиле девочке в ногу воткнулся шприц с неизвестной жидкостью. Родители отвезли дочь в больницу и сообщили в правоохранительные органы. Шприц с жидкостью отдали на экспертизу. Полиции предстоит установить предыдущих арендаторов автомобиля и найти тех, кто оставил шприц под сиденьем. В каршеринге не стали комментировать ситуацию до выяснения всех обстоятельств дела.

МВД подтвердило происшествие со шприцем в машине каршеринга. В ведомстве уточнили, что все случилось 18 августа.