22 августа 2023, 01:45
Каршеринг BelkaCar проведет проверку из-за укола ребенка о шприц в автомобиле
Каршеринг BelkaCar проводит проверку обстоятельств произошедшего со шприцем, оставленным в салоне арендованного автомобиля. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе компании.
«Мы на связи с пользователем, выясняем обстоятельства произошедшего», — заявили в BelkaCar.
Реклама
В Москве в арендованном автомобиле девочке в ногу воткнулся шприц с неизвестной жидкостью. Родители отвезли дочь в больницу и сообщили в правоохранительные органы. Шприц с жидкостью отдали на экспертизу. Полиции предстоит установить предыдущих арендаторов автомобиля и найти тех, кто оставил шприц под сиденьем. В каршеринге не стали комментировать ситуацию до выяснения всех обстоятельств дела.
МВД подтвердило происшествие со шприцем в машине каршеринга. В ведомстве уточнили, что все случилось 18 августа.
Дети
Каршеринг
Москва 2023
Реклама
Реклама