Происшествия 19 января 2023, 18:50 Карета скорой помощи попала в ДТП в Иванове

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Столкновение машины скорой помощи сразу с несколькими автомобилями произошло на оживленном перекрестке в городе Иваново. В момент ДТП в спецавтомобиле находился пациент, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По предварительным данным, медики перевозили пациента из кардиологического диспансера в областную больницу.

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На место происшествия незамедлительно была вызвана другая карета скорой помощи, которая благополучно доставила больного в медучреждение.

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