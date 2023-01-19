19 января 2023, 18:50
Карета скорой помощи попала в ДТП в Иванове
Столкновение машины скорой помощи сразу с несколькими автомобилями произошло на оживленном перекрестке в городе Иваново. В момент ДТП в спецавтомобиле находился пациент, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
По предварительным данным, медики перевозили пациента из кардиологического диспансера в областную больницу.
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На место происшествия незамедлительно была вызвана другая карета скорой помощи, которая благополучно доставила больного в медучреждение.
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