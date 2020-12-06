Карета скорой помощи перевернулась после столкновения в Москве. Видео

В Москве легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло на проспекте Мира, напротив дома 109. В результате столкновения автомобиль скорой помощи опрокинулся. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.

На месте работают сотрудники ГИБДД и сотрудники МЧС. Причины аварии выясняются. По данным очевидцев, столкновение произошло под эстакадой. Сейчас движение затруднено.

В Сети появилось видео с места происшествия. На нем можно разглядеть, что расстояние между машинам примерно метров 200. У легковушки незначительно поврежден бампер. А скорая лежит на боку.