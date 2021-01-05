Карета с лошадьми столкнулась с авто в Петербурге

У Троицкого собора в Санкт-Петербурге автомобиль Kia не смог поделить дорогу с каретой, запряженной лошадьми. Очевидцы назвали такое происшествие «чисто петербургским ДТП».

Все произошло около 22:20 на Измайловском проспекте, пишут «Невские новости». Возле Троицкого собора на серебристую Kia, которая стояла на светофоре, сзади налетела карета, запряженная лошадьми.

При столкновении животные не пострадали, значительные повреждения получила карета. Передняя подвеска оказалась вырвана, а вся кабина завалилась вперед. Повреждения также есть и у автомобиля. Очевидцы ДТП поделились снимками, на которых видно, что что у авто помят задний бампер справа.

«Чисто петербургское ДТП», — заключили очевидцы.

В декабре спасатель в тайской провинции Чантхабури спас слоненка, которого сбил мотоциклист. Прямо на месте происшествия, пока оказывалась помощь мотоциклисту, спасатель Мана Сриванте пытался спасти животное. Он провел слоненку сердечно-легочную реанимацию.