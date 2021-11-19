19 ноября 2021, 14:34
Карельский рабочий погиб по вине коллеги
Пьяный рабочий за рулем насмерть сбил коллегу-асфальтобетонщика в Карелии
В Карелии расследуется несчастный случай на производстве, в результате которого погиб асфальтобетонщик. Об этом сообщил сайт karelinform.ru.
Будучи пьяным, рабочий сел за руль во время смены и насмерть сбил своего коллегу-асфальтобетонщика.
На предприятии проводится внутреннее расследование. Его результаты получит прокуратура. Виновных привлекут к уголовной ответственности.