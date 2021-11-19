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    19 ноября 2021, 14:34

    Карельский рабочий погиб по вине коллеги

    Пьяный рабочий за рулем насмерть сбил коллегу-асфальтобетонщика в Карелии

    Редакция сайта 360

    В Карелии расследуется несчастный случай на производстве, в результате которого погиб асфальтобетонщик. Об этом сообщил сайт karelinform.ru.

    Будучи пьяным, рабочий сел за руль во время смены и насмерть сбил своего коллегу-асфальтобетонщика.

    На предприятии проводится внутреннее расследование. Его результаты получит прокуратура. Виновных привлекут к уголовной ответственности.