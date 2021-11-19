Карельский рабочий погиб по вине коллеги

В Карелии расследуется несчастный случай на производстве, в результате которого погиб асфальтобетонщик. Об этом сообщил сайт karelinform.ru.

Будучи пьяным, рабочий сел за руль во время смены и насмерть сбил своего коллегу-асфальтобетонщика.

На предприятии проводится внутреннее расследование. Его результаты получит прокуратура. Виновных привлекут к уголовной ответственности.