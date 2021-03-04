Карельские полицейские спасли 20 человек из горящего дома

В Карелии благодаря двум полицейским удалось спасти более 20 жителей загоревшегося дома.

Как сообщает karelinform.ru со ссылкой на информацию УМВД по региону, ЧП произошло в Кондопоге 10 февраля около четырех часов утра.

Когда в жилом доме загорелась квартира, по звонку местных жителей вместе с другими экстренными службами приехал и наряд патрульно-постовой службы.

Поскольку было ранее утро, многие жильцы еще спали, не зная о пожаре. А в доме был газ, который мог взорваться с минуты на минуту. Старший сержант Александр Ярин и младший сержант Дмитрий Чернов будили людей и быстро выводили из уже охваченного огнем здания. Таким образом они успели спасти свыше двух десятков человек, в том числе стариков и детей. А пока пожарные боролись с огнем, согревали в патрульной машине оказавшихся на морозе жителей дома.