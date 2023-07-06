Эксклюзив 06 июля 2023, 10:57 Пожар в кардиологической больнице Екатеринбурга попал на видео Появилось видео возгорания в кардиологической больнице в Екатеринбурге

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Пожар в кардиологической больнице начался утром в четверг в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

ЧП произошло в здании медицинского учреждения на улице 8 марта.

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Возгорание началось в подвальном помещении на площади 20 квадратных метров. Самостоятельно из больницы эвакуировались 285 человек, их них 165 — пациенты. Информация о пострадавших не поступала.

Прибывшие на место огнеборцы сумели локализовать открытое горение, в работах приняли участие 13 единиц техники и 42 человека личного состава.

В настоящее время пожарные занялись разборкой сгоревших конструкций, проливкой и вентиляцией помещений от дыма.