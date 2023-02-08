Происшествия 08 февраля 2023, 10:18 Карантин объявили в парке «Бажовские места» под Екатеринбургом из-за бешеного волка

Читать 360tv в

Бешеного волка обнаружили в парке «Бажовские места» под Екатеринбургом. Из-за этого на территории объявили карантин. Он продлится до 23 марта. Об этом сообщил Tagilcity.ru со ссылкой на группу Сысертской ветеринарной станции.

По словам специалистов, противоэпидемические меры ввели из-за риска распространения бешенства.

Реклама

Ранее власти Подмосковья выделили 218 миллионов рублей, которые пойдут на отлов и вакцинацию безнадзорных животных в 2023 году. Данные меры будут применять по отношению к неагрессивным собакам.

Реклама