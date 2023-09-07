Эксклюзив 07 сентября 2023, 11:36 «Капот пролетел рядом со мной». Очевидцы — о падении дрона в Ростове-на-Дону Жители Ростова-на-Дону рассказали о разбитых окнах после падения дрона

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Жительница дома в Ростове-на-Дону, пострадавшего при падении беспилотника, рассказала, что за несколько минут до этого встала попить воды. Общаясь с «360», она не смогла сдержать слез.

«Я спала — и вот… До этого встала, водички попила. Выбило все стекла, все рамы…» — посетовала она.

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Другой очевидец добавил, что, по крайней мере, «на удивление» все целы. Он отметил, что после взрыва горела машина.

Двое мужчин сообщили, что во время падения дрона находились неподалеку.

«Стали отталкивать машину, чтобы пожарные проехали. И в этот момент раздался второй взрыв. Мы все легли. Пожарные приехали и начали тушить», — отметил один из них.

«Машина взорвалась, рядом со мной капот пролетел», — добавил второй.

Местная жительница Марина показала «360» осколки выбитых стекол и сломанную дверь в подъезде.

Над Ростовской областью сбили два беспилотника. За медпомощью обратился один человек. Пострадали окна многоэтажки на верхних этажах и несколько машин.