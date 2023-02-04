Происшествия 04 февраля 2023, 17:12 Капитан ВС России Мангушев получил тяжелое ранение в зоне СВО Сайт «Украина.ру» сообщил о тяжелом ранении капитана ВС России Мангушева РИА «Новости»

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Огнестрельное ранение головы получил в зоне проведения специальной военной операции капитан 4-й бригады 2-го Армейского корпуса Вооруженных сил России Игорь Мангушев под позывным Берег. Об этом со ссылкой на общественника и волонтера Владимира Грубника сообщила редакция сайта «Украина.ру» в своем Telegram-канале.

«В ЛНР тяжелое ранение получил известный командир Игорь Берег Мангушев, автор Telgram-канала „Записки авантюриста“, друг нашей редакции. Об этом сообщил волонтер и общественник Владимир Грубник», — указали в публикации.

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В канале Мангушева говорится, что его доставили в отделение нейрохирургии больницы города Стаханова в ЛНР. Врачи диагностировали у военного пулевое ранение головы.

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По предварительной оценке медиков, выстрел произвели из короткоствольного ружья с близкого расстояния. Состояние раненого оценили как стабильно тяжелое с негативной тенденцией.

Выяснением обстоятельств ранения военного занялись компетентные органы. Другую информацию в интересах следствия коллеги и друзья Мангушева не раскрыли.

Игорь Мангушев входит в число основателей работающего в Донбассе гуманитарного фонда ОПСБ. Как сообщил «Ридус», военный постоянно принимал участие в еженедельных стримах «Круг мнений» в качестве приглашенного эксперта.