04 февраля 2023, 17:12
Капитан ВС России Мангушев получил тяжелое ранение в зоне СВО
Сайт «Украина.ру» сообщил о тяжелом ранении капитана ВС России Мангушева
Огнестрельное ранение головы получил в зоне проведения специальной военной операции капитан 4-й бригады 2-го Армейского корпуса Вооруженных сил России Игорь Мангушев под позывным Берег. Об этом со ссылкой на общественника и волонтера Владимира Грубника сообщила редакция сайта «Украина.ру» в своем Telegram-канале.
«В ЛНР тяжелое ранение получил известный командир Игорь Берег Мангушев, автор Telgram-канала „Записки авантюриста“, друг нашей редакции. Об этом сообщил волонтер и общественник Владимир Грубник», — указали в публикации.
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В канале Мангушева говорится, что его доставили в отделение нейрохирургии больницы города Стаханова в ЛНР. Врачи диагностировали у военного пулевое ранение головы.
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По предварительной оценке медиков, выстрел произвели из короткоствольного ружья с близкого расстояния. Состояние раненого оценили как стабильно тяжелое с негативной тенденцией.
Выяснением обстоятельств ранения военного занялись компетентные органы. Другую информацию в интересах следствия коллеги и друзья Мангушева не раскрыли.
Игорь Мангушев входит в число основателей работающего в Донбассе гуманитарного фонда ОПСБ. Как сообщил «Ридус», военный постоянно принимал участие в еженедельных стримах «Круг мнений» в качестве приглашенного эксперта.
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