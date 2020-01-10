10 января 2020, 01:27
Капитан теплохода «Оттилия» умер в своей каюте
В порту Новороссийска 70-летний капитан теплохода умер в своей каюте, сообщил портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
По материалам следствия, 8 января на пришвартованный у причала «Порт» теплоход «Оттилия» вызвали скорую помощь. Медики предприняли попытки реанимировать почувствовавшего себя плохо пожилого капитана, однако успехом они не увенчались. Капитан теплохода скончался в каюте.
Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Причину смерти мужчины определит судебно-медицинская экспертиза.