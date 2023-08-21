21 августа 2023, 20:06
Капитан судна заметил труп мужчины в Москве-реке
Источник «360»: в Москве-реке в парке «Зарядье» нашли еще один труп мужчины
В Москве в районе парка «Зарядье» обнаружили еще одно тело мужчины. Труп уже достали из водоема, сообщил источник «360».
По его данным, вечером 21 августа, капитан корабля сообщил в экстренные службы об утопленнике. Прибывшие на место специалисты вытащили из Москвы-реки тело мужчины и подняли на катер. Других подробностей пока нет. Все причины и обстоятельства установят специалисты.
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Несколько часов назад в Москва-реке под Парящим мостом в «Зарядье» нашли тело четвертого диггера. Очевидица сообщила в экстренные службы о всплывшем утопленнике.
Двух подростков нашли погибшими, их тела достали из воды у парка «Зарядье» утром 21 августа. Тело еще одной 15-летней девочки с пробитой головой обнаружили у Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной.
Кроме того, 11-летняя школьница утонула в пруду на северо-западе Москвы. Тело девочки обнаружили и подняли на поверхность. Тушинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего.
Москва 2023
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