Эксклюзив 21 августа 2023, 20:06 Капитан судна заметил труп мужчины в Москве-реке Источник «360»: в Москве-реке в парке «Зарядье» нашли еще один труп мужчины Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В Москве в районе парка «Зарядье» обнаружили еще одно тело мужчины. Труп уже достали из водоема, сообщил источник «360».

По его данным, вечером 21 августа, капитан корабля сообщил в экстренные службы об утопленнике. Прибывшие на место специалисты вытащили из Москвы-реки тело мужчины и подняли на катер. Других подробностей пока нет. Все причины и обстоятельства установят специалисты.

Реклама

Несколько часов назад в Москва-реке под Парящим мостом в «Зарядье» нашли тело четвертого диггера. Очевидица сообщила в экстренные службы о всплывшем утопленнике.

Двух подростков нашли погибшими, их тела достали из воды у парка «Зарядье» утром 21 августа. Тело еще одной 15-летней девочки с пробитой головой обнаружили у Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной.

Кроме того, 11-летняя школьница утонула в пруду на северо-западе Москвы. Тело девочки обнаружили и подняли на поверхность. Тушинская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств произошедшего.