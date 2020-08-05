Капитан судна Rhosus назвал возможных виновников взрыва аммиачной селитры в Бейруте

Капитан судна Rhosus Борис Прокошев назвал возможных виновников взрыва аммиачной селитры в Бейруте. Он пояснил, что конфискованные удобрения пролежали в ливанском порту примерно шесть лет и взорвались 4 августа.

Грузовой корабль, который перевозил на борту 2750 тонн нитрата аммония, предположительно, направлялся из Грузии в Мозамбик. По причине технических неполадок осенью 2013 года экипаж сделал остановку в порту Бейрута.

По словам капитана, владелец судна не стал платить по счетам и бросил грузовой корабль. В результате пострадали члены экипажа, которые 11 месяцев не могли вернуться домой. Прокошев подчеркнул, что вина в произошедшем лежит на «жадных властях Бейрута, которые хотели нажиться на удобрениях», пишет ИА Nation News.

«Власти Бейрута не выпускали нас в течение 11 месяцев, и только благодаря решению суда они выпустили нас. Зарплату нам не выплатили за все это время. А то, что груз у них сдетонировал — это их прямая вина. Нечего было держать судно под арестом с таким грузом», — пояснил он.

Трагедия унесла жизни более 100 человек. В больницы поступили порядка четырех тысяч человек с ранениями.