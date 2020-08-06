Капитан объяснил, почему взорвавшееся в Бейруте судно было арестовано
«Он получил миллион долларов за перевозку груза из Батуми до Мазамбика. По расходам он выплатил зарплату экипажу за четыре месяца, плюс снабжение и топливо — это не больше 200 тысяч долларов. Само судно, в качестве металлома, не стоит больше 350 тысяч долларов», — процитировал Прокошева телеканал «Звезда».
Капитан отметил, что часть экипажа местные власти выпустили, однако оставили четырех человек. Старшего механика, третьего механика и боцмана и его самого. По словам собеседника канала, работники провели там 11 месяцев. Им пришлось жить и трудиться в плохих условиях. Так, на корабле не было кондиционера, ночевали в маленьких каютах, вещи стирали вручную.
Работники наняли адвоката, он подал иск в суд, за незаконное удерживание людей на корабле. Процесс длился в течение трех месяцев. Капитан вместе с коллегами выиграли суд. Уходя, Прокошев закрыл все помещения на замки, а ключи отдал диверсионной службе порта.
Взрыв произошел 4 августа в районе морского порта Бейрута. По данным властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн аммиачной селитры. В результате случившегося погибли более 100 человек, свыше четырех тысяч пострадали. В стране объявили траур.