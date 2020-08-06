Капитан объяснил, почему взорвавшееся в Бейруте судно было арестовано

Капитан Rhosus, на борту которого в Бейруте взорвалась селитра, Борис Прокошев объяснил, почему судно было арестовано. По его словам, владелец обманул его, получив миллион долларов за перевозку груза.

«Он получил миллион долларов за перевозку груза из Батуми до Мазамбика. По расходам он выплатил зарплату экипажу за четыре месяца, плюс снабжение и топливо — это не больше 200 тысяч долларов. Само судно, в качестве металлома, не стоит больше 350 тысяч долларов», — процитировал Прокошева телеканал «Звезда».

Капитан отметил, что часть экипажа местные власти выпустили, однако оставили четырех человек. Старшего механика, третьего механика и боцмана и его самого. По словам собеседника канала, работники провели там 11 месяцев. Им пришлось жить и трудиться в плохих условиях. Так, на корабле не было кондиционера, ночевали в маленьких каютах, вещи стирали вручную.

Работники наняли адвоката, он подал иск в суд, за незаконное удерживание людей на корабле. Процесс длился в течение трех месяцев. Капитан вместе с коллегами выиграли суд. Уходя, Прокошев закрыл все помещения на замки, а ключи отдал диверсионной службе порта.

Взрыв произошел 4 августа в районе морского порта Бейрута. По данным властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2 700 тонн аммиачной селитры. В результате случившегося погибли более 100 человек, свыше четырех тысяч пострадали. В стране объявили траур.