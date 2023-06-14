Происшествия 14 июня 2023, 22:56 Капитан любительской команды по футболу скончался в Тольятти во время матча Футболист Глеб Березовский скончался в Тольятти во время игры Pixabay

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В Тольятти во время матча по футболу скончался капитан любительской команды «Хали-Гали-ЭкспрессГрупп» Глеб Березовский. Об этом сообщили на странице местной футбольной лиги во «ВКонтакте».

Причины смерти в заявлении не указаны. Руководство лиги выразило соболезнования родным и близким футболиста.

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Прощание с Глебом Березовским состоится 15 июня. Оргкомитет принял решение отложить матчи 12-го тура Премьер-лиги ТФЛ, но на перенос должны согласиться обе команды.

Отец спортсмена Юрий Березовский сообщил ТАСС, что Глеб вышел на замену, сел и потерял сознание. Его пытались откачать своими силами, потом прибежала медсестра с маской, и приехала скорая помощь. По словам отца, сына пытались спасти на протяжении 20 минут, но «ничего не получилось». Березовский-старший сообщил, что вскрытие не показало причину смерти, не было ни инфаркта, ни инсульта.