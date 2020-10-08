Капитан катера, с которого пропала студентка в Севастополе, дал признательные показания

Капитан судна, с которым студентка отправилась в открытое море в Севастополе, дал признательные показания. Тем не менее следователи сообщили, что в отношении девушки не было совершено насильственных действий.

Изначально подозреваемый говорил, что его спутница пропала во время купания. Эксперты изучили судно, проверили мужчину на полиграфе и пришли к выводу, что девушка не подверглась насилию. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

«В то же время установлено, что в результате нарушения норм и правил судовождения капитаном судна сложились такие обстоятельства, при которых терпящей бедствие в воде девушке им не была оказана своевременная помощь, не были приняты меры к ее спасению», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчина дал признательные показания, но допросы еще не закончились. Следствие планирует возбудить еще одно уголовное о «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

Однако сотрудники полиции не остановили поиски и продолжают отрабатывать другие версии случившегося.

Студентка отправилась со своим молодым человеком в море на катере 29 сентября. Но с того дня больше ее никто не видел. Ранее сотрудник местного яхт-клуба рассказал все, что знает о странном исчезновении.