Капитан катамарана стал фигурантом дела из-за оказания некачественных услуг в Миассе

Двое взрослых и ребенок получили серьезные ожоги во время прогулки на катамаране, когда там произошел взрыв кислотного аккумулятора. В результате уголовное дело возбудили против капитана судна. Об этом сообщил «Курс дела» со ссылкой на пресс-службу следственного комитета на транспорте СК РФ.

Ситуация произошла около года назад. Из-за взрыва кислотного аккумулятора двое взрослых и десятилетний ребенок заработали ожоги. Сотрудники органов выяснили, что капитан судка оказывал некачественные услуги по перевозке. Теперь ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.