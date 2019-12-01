Капитан хабаровского «Амура» попал в больницу после нападения

Рецидивист напал на капитана хоккейного клуба «Амур» Максима Кондратьева на парковке возле кафе. Спортсмен получил тяжелый удар по голове. Сейчас он находится в больнице.

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Кондратьев защищал свою жену от агрессивного мужчины, у которого есть судимость. «Сейчас Максим наблюдается в одной из краевых больниц, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Он находится в сознании, его состояние оценивается как средней степени тяжести», — сообщил официальный сайт дальневосточного клуба.

Супруга хоккеиста не пострадала. Руководство «Амура» оказывает капитану всю необходимую поддержку.

Кондратьев впервые вышел на лед в составе «Амура» в сезоне 2016-го — 2017 года. Его амплуа — защитник. В КХЛ он провел 566 матчей и набрал 141 очко (забил 31 шайбу и сделал 110 результативных передач). В начале 2000-х спортсмен играл в США в нескольких клубах НХЛ и АХЛ. Ранее он также выступал за клубы СКА, ЦСКА, «Локомотив» и «Салават Юлаев».