Происшествия 21 июня 2023, 19:16 Капитан Дандыкин заявил, что шансы на спасение у экипажа «Титана» очень маленькие

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Шансы на спасение у находящихся на борту батискафа «Титан» стремятся к нулю. Об этом РИА ФАН рассказал капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

По его словам, поднять субмарину можно было бы при помощи беспилотного дрона. Если бы он подошел вместе с поисковым кораблем к батискафу, то шансы бы были. Но времени остается критически мало. К тому же неизвестно, есть ли на борту живые.

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«Шансы на спасение — мизерные, и если в результате никто не пострадает, это будет настоящее чудо! Теперь коротко о причинах трагедии. На мой взгляд, их могло быть две: подлодка либо просто застряла на „Титанике“ — этом подводном историческом кладбище — либо на батискафе произошел пожар», — подчеркнул Василий Дандыкин.

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