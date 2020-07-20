20 июля 2020, 17:26
Каневский прокомментировал смерть Александра Беляева
Леонид Каневский, актер театра и кино, телеведущий, в беседе с ИА Nation News прокомментировал смерть ведущего прогноза погоды Александра Беляева. Он скончался сегодня.
«Извините меня, комментарии по этому поводу говорить невозможно. Грустно. Простите. Я с ним никогда не сталкивался. Да и что комментировать — несчастье, горе», — высказался Каневский.
Он также выразил соболезнования всем родным и близким.
Напомним, Беляев долгое время боролся с онкологическим заболеванием. В начала месяца ему удалили опухоль. Телеведущему был 71 год.