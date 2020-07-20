Каневский прокомментировал смерть Александра Беляева

«Извините меня, комментарии по этому поводу говорить невозможно. Грустно. Простите. Я с ним никогда не сталкивался. Да и что комментировать — несчастье, горе», — высказался Каневский.

Он также выразил соболезнования всем родным и близким.

Напомним, Беляев долгое время боролся с онкологическим заболеванием. В начала месяца ему удалили опухоль. Телеведущему был 71 год.