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    20 июля 2020, 17:26

    Каневский прокомментировал смерть Александра Беляева

    Анастасия Кременчугская

    Леонид Каневский, актер театра и кино, телеведущий, в беседе с ИА Nation News прокомментировал смерть ведущего прогноза погоды Александра Беляева. Он скончался сегодня.

    «Извините меня, комментарии по этому поводу говорить невозможно. Грустно. Простите. Я с ним никогда не сталкивался. Да и что комментировать — несчастье, горе», — высказался Каневский.

    Он также выразил соболезнования всем родным и близким.

    Напомним, Беляев долгое время боролся с онкологическим заболеванием. В начала месяца ему удалили опухоль. Телеведущему был 71 год.