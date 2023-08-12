Происшествия 12 августа 2023, 05:24 Кандидат в депутаты гордумы Екатеринбурга рассказал, почему открыл стрельбу Кандидат в депутаты гордумы Екатеринбурга Шутов выстрелил из-за страха нападения Freepik

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Кандидат в депутаты городской думы Екатеринбурга от партии КПРФ Павел Шутов открыл стрельбу из-за страха нападения на него. Об этом он заявил изданию Е1.ru.

По его словам, группа неизвестных пыталась его избить за день до происшествия. Это случилось, когда Шутов расклеивал свои агитационные брошюры. К нему подошли незнакомцы «спортивного телосложения» и назвали себя работниками управляющей компании.

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Кандидат в депутаты отметил, что группа молодых людей попыталась избить его, хулиганы отобрали листовки и ушли. Вечером следующего дня политик встретил одного из них, поэтому открыл стрельбу.

«Одного я точно узнал. Понимая, что мужчина с поднятыми руками надвигается на меня не просто так, я сделал предупреждение. Когда он продолжил приближаться, выстрелил в воздух», — сказал он.

Ранее стало известно, что Шутов начал стрелять возле дома на Ползунова, 17. Как сообщили СМИ, политик открыл огонь, когда сотрудник управляющей компании хотел снять якобы нелегальные листовки с рекламного стенда. К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и доставили его в отделение.