Канатоходец сорвался с высоты во время представления в цирке Тюмени. Видео

Выступление группы канатоходцев в цирке Тюмени остановили после падения с высоты одного из артистов. Видео с места событий очевидцы опубликовали в социальных сетях.

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На опубликованных кадрах видно, что артист шел по канату со стоящей на плечах партнершей. Баланс акробат удерживал при помощи шеста. Но в какой-то момент он оступился и упал на арену. Партнерша удержалась на высоте, благодаря страховочному тросу.

Издание «72.RU» со ссылкой на приемную цирка сообщило, что артист получил травму ноги. Первую помощь ему оказал дежурный врач, который работает в учреждении.

«После падения он смог ходить, хоть и хромал. После оказания первой помощи его доставили в больницу», — заявили в приемной цирка. Там добавили, что сейчас артисту делают снимок ноги, чтобы узнать характер травмы.

На своей странице во «ВКонтакте» Тюменский государственный цирк сообщил, что с канатоходцем все в порядке. Падение обошлось без перелома.