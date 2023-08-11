Происшествия 11 августа 2023, 18:48 Канал нелегальной миграции с Украины пресекли в Москве Семерых человек в Москве заподозрили в организации нелегальной миграции с Украины РИА «Новости»

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Столичные следователи вместе с сотрудниками ФСБ пресекли деятельность преступной группы, участников которой обвинили в организации незаконной миграции граждан Украины в Россию. Об этом сообщили в столичном главке Следственного комитета.

По данным ведомства, подозреваемые знали внутреннюю работу госорганов и имели связи с должностными лицами, принимающими решения о выдаче гражданства. Пользуясь этим, они решили заработать денег и создали группу, в которую вошли семь человек из России и Республики Молдовы, а также сотрудник отдела по вопросам миграции УМВД России по Воронежу и другие лица.

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Далее участники группы находили уроженцев Украины, которые хотели получить российское гражданство, но не имели на это право. За определенную сумму им изготавливали документы или вносили в паспорта ложную регистрацию на территории ДНР в период, предшествующий ее вхождению в состав России. Благодаря этому обращавшиеся получали гражданство в упрощенном порядке.

Во время обысков у задержанных нашли множество штампов, печатей и бланков государственных органов и учреждений, в том числе иностранных государств. Участникам группы предъявили обвинение по статье об организации незаконной миграции. На допросе они полностью признали свою вину. Следствие попросит суд об их аресте.

Ранее в Москве прошли рейды в хостелах по делу о фиктивной постановке на учет 100 тысяч мигрантов.