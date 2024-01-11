Происшествия 11 января 2024, 12:09 Канал нелегальной миграции с участием полицейских прикрыли в Петербурге МВД: в Петербурге начались обыски в полиции по делу о легализации мигрантов

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Сотрудники управления собственной безопасности перекрыли крупный канал нелегальной миграции в Петербурге и Ленобласти. В пресс-службе ГУ МВД России по региону сообщили, что поддельные документы получили более трех тысяч нелегалов.

Как написал «Петербургский дневник», незаконной деятельностью занималась группа, в которую, по предварительным данным, входили двое участковых. Злоумышленники за деньги выдавали иностранцам липовые документы о том, что те якобы законно находятся на территории России.

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«На иностранного гражданина оформлялись несуществующие протоколы об административных правонарушениях, что позволяло избегать правонарушителям депортации», — передали в главке.

По местам жительства и работы подозреваемых проводят обыски. Собранные материалы передают в следственные органы для возбуждения уголовного дела.

Ранее в центре Петербурга в новогоднюю ночь задержали около трех тысяч иностранцев. Выяснилось, что 600 человек находились на территории России незаконно. Около 40 задержанных выдворят из России. В МВД РФ предупредили, что с 7 января 2024 года иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве должны будут сообщать об этом ведомству в течение двух месяцев.