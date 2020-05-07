Канадские полицейские застрелили мужчину в перестрелке

Полиция приехала по вызову. Ей сообщили о стрельбе в частном доме.

27-летний мужчина открыл огонь по прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов. Он ранил одного из полицейских, а также проходившую мимо женщину.

Правоохранители убили стрелка ответным огнем. В настоящий момент ведется расследование.