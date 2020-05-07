    07 мая 2020, 11:21

    Канадские полицейские застрелили мужчину в перестрелке

    Анастасия Кременчугская

    В канадском городе Блэкфалдс произошла перестрелка. Полиция убила мужчину, который случайно выстрелил в прохожую женщину. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на телеканал CBC.

    Полиция приехала по вызову. Ей сообщили о стрельбе в частном доме.

    27-летний мужчина открыл огонь по прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов. Он ранил одного из полицейских, а также проходившую мимо женщину.

    Правоохранители убили стрелка ответным огнем. В настоящий момент ведется расследование.