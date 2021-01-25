Камыш загорелся под Анапой на 2000 «квадратов». Видео

В Краснодарском крае тушат мощный пожар на площади в две тысячи квадратных метров. Под Анапой полыхают камыши. Угрозы населенным пунктам, заверили спасатели, нет.

Информация о возгорании растительности поступила 25 января, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Пламя охватило заросшие берега реки Анапка под Анапой.

«Площадь активного горения — 2000 квадратных метров», — подчеркнули в ведомстве.

Пожар тушат 94 человека и 33 единицы техники, в том числе 60 специалистов и 15 единиц техники от МЧС. На месте работает оперативная группа краевого главка МЧС. Ситуация находится на особом контроле ведомства.

Для ликвидации пламени, подчеркнули спасатели, задействовали технику высокой проходимости для организации тушения в труднодоступных местах. Если до утра пожар не локализуют, то придется привлекать авиацию, сообщил паблик мэрии Анапы в соцсети «ВКонтакте».

Источник фото: «ВКонтакте»

«При таком ветре справиться с огнем с земли очень сложно, а нам нельзя терять время, поэтому вертолеты окажут значительную помощь», — сказал мэр города Василий Швец.

Из-за распространения огня со стороны плавней станицы Анапской, добавил паблик «ЧП Краснодар», перекрыто движение на участке федеральной трассы «Новороссийск — Керчь» с 41 по 50 километр.