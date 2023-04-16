Происшествия 16 апреля 2023, 22:21 Камыш на площади 600 квадратных метров сгорел в Анапе Камыш сгорел на площади 600 квадратных метров в плавнях реки Анапка в Анапе

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Огнеборцы потушили загоревшийся камыш в Алексеевке в Анапе. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

К месту вызова незамедлительно были направлены подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона. Возгорание камыша произошло в плавнях реки Анапка. Создано два боевых участка, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Происшествие случилось в переулке Дальнем, сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 15:46. К тушению пожара привлекались 94 человека и 36 единиц техники. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 17:52.

В микрорайоне перекрывалось движение на участке Ленинградской улицы. Для проезда автомобилистов были организованы объездные пути.

Ранее сообщалось о пожаре в квартире на юго-западе Москвы. В результате происшествия пострадали два пожилых человека. В квартире на втором этаже девятиэтажки загорелись вещи и мебель.