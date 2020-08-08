Камнепад прервал строительство дороги в Дагестане. Видео

Строительство автомобильной дороги в Цунтинском районе Дагестана приостановилось после мощного камнепада. Момент обвала очевидцы успели снять на видео, которое опубликовали в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как вниз сначала летят мелкие камни и пыль, после поток камней увеличивается. Рабочие бросаются врассыпную. Поднятые камнепадом клубы пыли и крошки поднимаются в воздух.

Как сообщило издание «Подъем», в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас место завала расчищают от камней и обломков для продолжения работы по строительству дороги.