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    08 августа 2020, 13:58

    Камнепад прервал строительство дороги в Дагестане. Видео

    Анатолий Минкин

    Строительство автомобильной дороги в Цунтинском районе Дагестана приостановилось после мощного камнепада. Момент обвала очевидцы успели снять на видео, которое опубликовали в социальных сетях.

    На опубликованных кадрах видно, как вниз сначала летят мелкие камни и пыль, после поток камней увеличивается. Рабочие бросаются врассыпную. Поднятые камнепадом клубы пыли и крошки поднимаются в воздух.

    Как сообщило издание «Подъем», в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас место завала расчищают от камней и обломков для продолжения работы по строительству дороги.

    Новости SMI.FM