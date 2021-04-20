Камеры видеонаблюдения засняли ДТП в Нижнем Тагиле

Столкновение двух автомобилей — Лады Гранты и ВАЗ 2114 — попало на запись городских камер видеонаблюдения Нижнего Тагила. Авария случилась на пересечении улиц Красноармейской и Серова накануне днем. Видеозапись с места происшествия уже попала в Сеть.

Как сообщает tagilcity.ru, на видео зафиксирован сам момент столкновения автомобилей и последующее появление на месте ЧП скорой помощи, пожарной машины и сотрудников правоохранительных органов.

В аварии получили травмы два человека — водитель и пассажир ВАЗ 2114. Женщину, которая находилась на пассажирском месте, сразу же увезли в больницу. У нее диагностировали сотрясение головного мозга.

В ГИБДД Нижнего Тагила уточнили, что водители транспортных средств, попавших в ДТП, прошли медицинское освидетельствование. Алкотестер показал, что оба водителя были трезвыми в момент аварии.

По версии Госавтоинспекции, виновником аварии является водитель Lada Granta. Он проехал на запрещающий сигнал светофора, из-за чего и врезался в «четырнадцатую».