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    29 июля 2022, 13:57

    Камеры видеонаблюдения запечатлели удар молнии по троллейбусу в Хабаровске

    Оксана Лавнюженко

    В Хабаровске камеры наблюдения запечатлели удар молнии по городскому троллейбусу. Инцидент произошел накануне на улице Муравьева-Амурского. Об этом написал сайт transsibinfo.com.

    В пресс-службе транспортного управления города отметили, что во время непогоды произошла перегрузка контактной сети. В результате провода оплавились в нескольких местах.

    По словам местных жителей, городской транспорт в городе находится в плохом состоянии и требует замены.