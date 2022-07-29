Камеры видеонаблюдения запечатлели удар молнии по троллейбусу в Хабаровске

В Хабаровске камеры наблюдения запечатлели удар молнии по городскому троллейбусу. Инцидент произошел накануне на улице Муравьева-Амурского. Об этом написал сайт transsibinfo.com.

В пресс-службе транспортного управления города отметили, что во время непогоды произошла перегрузка контактной сети. В результате провода оплавились в нескольких местах.

По словам местных жителей, городской транспорт в городе находится в плохом состоянии и требует замены.