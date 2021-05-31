Камеру за 90 тысяч украли у фотографа на Московском вокзале в Петербурге

Девушка-фотограф забыла дорогую фотокамеру в купе поезда «Москва — Санкт-Петербург», этим воспользовался ее попутчик. Преступника уже задержали. Об этом сообщили «Невские новости».

Жительница Калужской области ехала в Санкт-Петербург на поезде. Выйдя на Московском вокзале, она поняла, что забыла в вагоне фотокамеру стоимостью 90 тысяч рублей. Вернувшись, девушка обнаружила, что камеры уже нет.

Потерпевшая заявила в полицию. Полицейские довольно быстро нашли похитителя: им оказался попутчик девушки, турист из Башкирии. Преступника задержали, ему предъявлены обвинения.