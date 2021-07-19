Камера засняла предполагаемых налетчиков в Москве. Они украли почти 8 млн рублей

Появились фотографии подозреваемых в похищении почти восьми миллионов рублей у мужчины в Москве. Налетчики угрожали потерпевшему предметом, похожим на пистолет, отметил источник «360».

Источник фото: телеканал «360»

В понедельник, 19 июля, в столице двое неизвестных похитили у мужчины сумку, в которой находилось 7,9 миллиона рублей. Налетчики в момент похищения были в медицинских масках, сообщал ранее источник «360».

Потерпевший в момент ограбления находился в машине. Нападение случилось в обед. Преступникам удалось скрыться.

О пострадавших в результате нападения не известно.