19 июля 2021, 23:06
Камера засняла предполагаемых налетчиков в Москве. Они украли почти 8 млн рублей
Появились фотографии подозреваемых в похищении почти восьми миллионов рублей у мужчины в Москве. Налетчики угрожали потерпевшему предметом, похожим на пистолет, отметил источник «360».
Источник фото: телеканал «360»
В понедельник, 19 июля, в столице двое неизвестных похитили у мужчины сумку, в которой находилось 7,9 миллиона рублей. Налетчики в момент похищения были в медицинских масках, сообщал ранее источник «360».
Потерпевший в момент ограбления находился в машине. Нападение случилось в обед. Преступникам удалось скрыться.
О пострадавших в результате нападения не известно.