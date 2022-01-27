Камера в подъезде засняла действия вандалов в Краснодаре

Двое мужчин ради развлечения разнесли стену подъезда в Краснодаре. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Действия вандалов зафиксировали камеры видеонаблюдения в подъезде и в лифте. На записи видно, что один из мужчин бьет по стене кулаком, а его приятель «добивает» стену ногой. В стене появилась большая дыра, а мужчины, смеясь, зашли в лифт. Там, судя по записи, один из них заметил камеру и попытался закрыть ее рукой, но на записи уже были их лица.