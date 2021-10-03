Камера в автобусе сняла момент аварии в Ангарске, где пострадали 14 человек

Момент столкновения автобуса и легковой «Лады» на перекрестке в Ангарске попал на видео. По последним данным, в результате аварии к врачам обратились уже 14 пострадавших.

ДТП произошло сегодня на перекрестке улицы Ленина и улицы Мира. На записи с видеорегистратора, установленного в автобусе, видно, что он следовал со скоростью около 53 километров в час.

На пересечении улиц слева от него возникла «Лада», они задели друг друга, после чего водитель автобуса потерял управление и влетел в столб. Запись столкновения появилась в паблике «Автобусы Ангарска» в Instagram.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и МЧС. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства аварии. Также проверку ведет прокуратура.

В региональном Минздраве сообщили о 14 пострадавших в результате ДТП. Два человека были доставлены в больницу.