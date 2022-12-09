Происшествия 09 декабря 2022, 09:49 Камера сняла начало пожара на крыше гипермаркета OBI в Химках Shot показал, как начался пожар в гипермаркете OBI на Ленинградском шоссе РИА «Новости»

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Пожар в гипермаркете OBI в Химках начался с небольшого задымления на крыше. Первые минуты ЧП на Ленинградском шоссе показал Telegram-канал Shot.

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Здание гипермаркета на 23-м километре Ленинградского шоссе, корпус 1, загорелось около шести часов утра. Камера сняла, как одновременно в нескольких местах на крыше пошел дым и появился огонь, который быстро распространился. Спустя время появилось зарево и прогремел взрыв. Все это время рабочие чистили снег на парковке у торгового центра «Мега Химки».

Первые пожарные расчеты приехали к OBI через 21 минуту после срабатывания датчиков пожарной сигнализации. Огонь локализовали в 08:25 на площади 7000 квадратных метров, к работе привлекли 129 человек и 41 единицу техники. Местные жители рассказали, что их 9 декабря разбудили звуки взрывов. В здании обрушилась крыша, и огонь, по словам источника «360», быстро распространился на площади 18 000 квадратных метров. Один человек погиб.

Пока пожарные борются с огнем, прокуратура Московской области проверяет соблюдение законодательства в гипермаркете. Источники ТАСС в экстренных службах рассказали, что возгорание могли спровоцировать сварочные работы в пристройке или короткое замыкание, но источник «360» не исключил поджог.